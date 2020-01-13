Польша будет бороться за историческую правду, - Моравецкий

Фото: Матеуш Моравецкий (wikimedia.orgMarek Mytnik)

Заявление касается высказываний Путина про Вторую мировую войну

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и правящая партия "Право и справедливость" будет отстаивать правду и историческую память. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

На новогодней встрече с партийными структурами в регионе Подкарпатье глава польского правительства высказался на тему обвинений в адрес Польши со стороны президента России в том, что довоенная власть Польши сотрудничала с гитлеровской Германией.

"Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит это соревнование за память, зависит, нас будут называть пособниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибок, или будем гордо держать голову высоко как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны", - сказал Моравецкий.

Ранее Моравецкий заявлял, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше", всегда делая это "сознательно".

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел (МИД) Польши обвинил российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.