Польща може заарештувати активи "Газпрому" в проекті "Північний потік-2"

Польща має намір має намір заарештувати активи російського "Газпрому" в проекті "Північний потік-2" в якості компенсації, присудженої Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG. Про це заявив заступник міністра державних активів Польщі Януш Ковальський в інтерв'ю Wprost.

За його словами, українська компанія "Нафтогаз" раніше пішла таким самим шляхом.

"Сьогодні, коли у нас стоїть питання, яким чином можна стягнути з "Газпрому" понад 6 млрд злотих (близько 1,5 млрд доларів, - ред.), які були присуджені через Арбітражний суд в Стокгольмі на користь компанії PGNiG в рахунок переплати за газ, то кращим варіантом, на мій погляд, є саме таке жорстке вилучення. У цьому напрямку сьогодні також слідує PGNiG", - заявив Ковальський.

Він також зазначив, що для ефективного погашення боргів перед Польщею можуть послужити всі ключові активи "Газпрому" в Європі.

"По-перше, якщо все-таки росіяни не будуть поважати закон, то, на мій погляд, хороша ідея - зайняти в першу чергу акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. Це також може призвести до затримки реалізації проекту Nord Stream 2", - підкреслив Ковальський.

Нагадаємо, в лютому "Газпром" заявляв, що запуск газопроводу "Північний потік-2" очікується наприкінці 2020 року. У той же час російська сторона не може добудувати трубопровід після того, як США ввели санкції проти причетних до проекту європейських компаній.

Проект "Північний потік-2" вдарить по українському транзиту газу до країн Європи, тому Київ веде переговори з Вашингтоном, щоб "поховати" цей проект.