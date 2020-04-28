Польша может арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северный поток-2"

Польша намерена намерено арестовать активы российского "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG. Об этом заявил замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью Wprost.

По его словам, украинская компания "Нафтогаз" ранее пошла таким же путем.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов, - ред.), которые были присуждены через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", - заявил Ковальский.

Он также отметил, что для эффективного погашения долгов перед Польшей могут послужить все ключевые активы "Газпрома" в Европе.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - подчеркнул Ковальский.

Напомним, в феврале "Газпром" заявлял, что запуск газопровода "Северный поток-2" ожидается в конце 2020 года. В то же время российская сторона не может достроить трубопровод после того, как США ввели санкции против причастных к проекту европейских компаний.

Проект "Северный поток-2" ударит по украинскому транзиту газа в страны Европы, поэтому Киев ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы "похоронить" этот проект.