ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи

Новини » Економіка     12.03.2020 - 08:33
У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

"Північний потік-2" являє собою загрозу європейської солідарності

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Чапутович зазначив, що "Північний потік-2" являє собою загрозу європейській солідарності та енергетичній безпеці.

"Газопровід матиме негативні політичні й економічні наслідки для ЄС і посилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому". Це призведе до квазімонополії одного підрядника і єдиного шляху постачань", - заявив міністр.

Відповідаючи на питання, чи має намір Варшава продовжити з Росією контракт про транзит газу, Чапутович заявив, що "Польща готова до будь-якого сценарію".

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що влада США хочуть тримати Україну під зовнішнім управлінням, але так, щоб платила за це Росія. Саме цим бажанням, за словами Путіна, пояснюються дії США, спрямовані на те, щоб не дати добудувати газопровід "Північний потік-2".

Зазначимо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що американські санкції відносно російського проекту "Північний потік-2" повністю зупинять будівництво газопроводу.

Путін заявив про бажання США тримати Україну під контролем на гроші Росії Коболєв: санкції США повністю зупинять "Північний потік-2"
Новини України Северный поток-2Польшаугрозы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся