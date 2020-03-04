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Коболєв: ведемо переговори з США з метою поховати "Північний потік-2"

Новини » Економіка     04.03.2020 - 14:07
Коболєв: ведемо переговори з США з метою поховати "Північний потік-2"
Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна та США повинні переконатися, що санкції поховали російський проект остаточно

Представники України ведуть переговори зі Сполученими Штатами та іншими країнами з метою остаточно поховати російський проект "Північний потік-2". Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Atlantic Council.

Як зазначив Коболєв, російська сторона зараз намагається створити власні технічні можливості, аби завершити проект.

"Гра ще не завершена", - сказав він.

За його словами, санкції США проти "Північного потоку-2" стали одним із найважливіших кроків на підтримку енергетичної безпеки України.

"Зараз ми обговорюємо, в тому числі тут (у Вашингтоні, - ред.), як упевнитися, що цей проект остаточно похований", - додав Коболєв.

Все ж Коболєв скептично поставився до здатності росіян побудувати ефективний сучасний корабель і навів приклав сумнозвісного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов", перехід якого в 2016 році широко висвітлювався на російському ТБ, однак російський авіаносець задимівся, і проблеми з його діяльністю стали очевидними.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що американські санкції щодо російського проекту "Північний потік-2" повністю зупинять будівництво газопроводу. За його словами, російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проект.

Відзначимо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій.

На початку січня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" потрібно не менше року.

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