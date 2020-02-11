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"Газпром" оголосив терміни запуску "Північного потоку-2"

Новини » Політика     11.02.2020 - 16:39
"Газпром" оголосив терміни запуску "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

"Газпром" заявив про терміни запуску газопроводу в своїй презентації

Запуск газопроводу "Північний потік-2" очікується наприкінці 2020 року. Про це йдеться в презентації "Газпрому", передають росЗМІ.

"Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його реалізує компанія Nord Stream 2 AG з єдиним акціонером - "Газпромом". Європейські партнери - британо-голландська Royal Dutch Shell, австрійська OMV, французька Engie і німецькі Uniper і Wintershall - сумарно фінансують проект на 50%, тобто на суму до 950 мільйонів євро кожен. Інша половина коштів - 4,75 мільярда євро - припадає на "Газпром".

"Запуск: кінець 2020 року", - повідомляється в презентації.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

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