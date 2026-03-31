Половина пути пройдена: Нетаньяху о войне США и Израиля против Ирана

В ходе беседы он дал уверенную оценку совместной военной операции, заявив, что уже достигнут значительный прогресс в демонтаже иранского потенциала. Премьер подчеркнул, что важнейшей задачей является предотвращения приобретения Тегераном ядерного оружия.

"Мы преодолели половину пути в плане успешности миссии", - сказал Нетаньяху, отметив значительные успехи в ослаблении военной, ядерной и промышленной инфраструктуры Ирана.

По словам премьера, американские и израильские войска уже нанесли удары по ключевым элементов иранского военного потенциала, включая ракетные системы, оружейные заводы и персонал, связанный с ядерной программой страны.

"Мы уже ослабили их ракетные возможности, уничтожили заводы и ликвидировали ключевых ученых-ядерщиков", - сказал чиновник, добавив, что эти условия "значительно отбросили назад" амбиции Ирана.

Чиновник подчеркнул, что эта кампания направлена не только на ослабления Ирана в настоящее время, но и на предотвращение гораздо более опасного будущего.

"Они стремятся к обладанию ядерным оружием и средствами его доставки в американские города. В этом и заключается смысл войны - предоставить такой исход", - пояснил он.

Нетаньяху добавил, что нынешний этап операции сосредоточен на обеспечении безопасности или изъятии обогащенного урана Ирана. То есть на шаге, который может навсегда остановить создание Ираном ядерного оружия.

"Особое внимание уделяется их запасам обогащенного урана", - заявил чиновник, отметив, что президент Дональд Трамп потребовал вывезти этот материал из Ирана, возможно, передач его международным властям.

Хоть Нетаньяху отказался назвать конкретные сроки завершения конфликта, он выразил уверенность в сохранении благоприятной динамики в американо-израильском альянсе.