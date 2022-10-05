Половину дронов удалось сбить. Стало известно, откуда Россия атаковала Белую Церковь

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: 3 - зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 - авиацией воздушных сил", - рассказал он.

По его словам, таким образом, Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", - добавил Игнат.

Россия атаковала Белую Церковь дронами-камикадзе

Ночью в среду, 5 октября, российские оккупантыдважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов из дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал.