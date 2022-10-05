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Половину дронов удалось сбить. Стало известно, откуда Россия атаковала Белую Церковь

Фото: ВСУ удалось сбить половину дронов-камикадзе, атаковавших с юга Украины (иллюстрация/mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные атаковали Белую Церковь ночью 5 октября дронами-камикадзе, выпущенными с юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: 3 - зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 - авиацией воздушных сил", - рассказал он.

По его словам, таким образом, Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", - добавил Игнат.

Россия атаковала Белую Церковь дронами-камикадзе

Ночью в среду, 5 октября, российские оккупантыдважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов из дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия может прибегнуть к повторным атакам дронами-камикадзе. Военные рассказали как вести себя в случае атаки дронов.

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Белая Церковь