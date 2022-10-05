UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Половину дронів вдалося збити. Стало відомо, звідки Росія атакувала Білу Церкву

Фото: ЗСУ вдалося збити половину дронів-камікадзе, які атакували з півдня України (ілюстрація/mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові атакували Білу Церкву вночі 5 жовтня дронами-камікадзе, випущеними з півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: 3 - зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 - авіацією повітряних сил", - розповів він.

За його словами, таким чином Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

"Їх треба збивати всіма наявними засобами", - додав Ігнат.

Росія атакувала Білу Церкву дронами-камікадзе

Вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 попадань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія може вдатися до повторних атак дронами-камікадзе. Військові розповіли як поводитись у разі атаки дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біла Церква