Майже половина українців володіють землею

Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Земельна реформа торкнеться значної частини громадян

У 2019 році мають у власності земельний пай або землю 45% українців - це на 8% більше, ніж у 2011 році. Про це сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна на презентації опитування, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Бекешкіна, під землею у власності малися на увазі також дачні ділянки.

При цьому в 35% ця власність офіційно оформлена, а у 10% - ні. У селі мають у власності землю 70%, у місті - 44%.

За даними опитування, серед тих, хто має пай або земельну ділянку, більшість (51%) здає в оренду: 40% - офіційно, а 11% - неофіційно. Ще 38% власників землі вирощують на ній продукти для потреб своєї сім’ї. Власне, ринковим фермерством, тобто, вирощуванням продуктів на продаж займаються лише 10% власників землі. А у 8,5% земля пустує і не обробляється.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", якщо буде знято мораторій на купівлю-продаж землі, відразу продадуть свої земельні паї 7% власників.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, Центр Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в жовтні - листопада 2018 року, більшість громадян України (72%) виступали проти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і тільки 13% підтримували відкриття ринку землі.