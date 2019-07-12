ЄББР оцінив втрати економіки України від мораторію на землю

Фото: Сергій Гурієв (voxukraine.org)

Україна втрачає 1% зростання ВВП щороку

Україна здатна запровадити ринок землі, що могло б стати одним з драйверів зростання економіки. Про це заявив головний економіст Європейського банку реконструкції й розвитку Сергій Гурієв в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив Гурієв, це було б важливим кроком вперед з точки зору підвищення конкурентоспроможності України, підвищення доходів українців, продуктивності сільського господарства та агробізнесу.

"Ми вітаємо земельну реформу, як ми вітали її і за минулого уряду", - додав він.

Гурієв повідомив, що "різні оцінки говорять про те, що чинна ситуація з відсутністю ринку землі знижує український ВВП приблизно на один відсоток".

Головний економіст ЄББР пропонує пояснювати народу, що таке земельна реформа.

"Чинна ситуація не сприяє благополуччю людей, які живуть і працюють на землі. Той факт, що землю не можна використовувати в якості застави, не можна продати, означає, що продуктивність сільського господарства нижча, ніж могла би бути", - повідомив Гурієв.

Нагадаємо, чинний президент України Володимир Зеленський виступає за скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Слід відзначити, що за скасування мораторію на землю виступав і попередній президент Петро Порошенко. Однак він щороку підписував закон про продовження закону про мораторій, який ухвалювала Верховна рада.

Водночас дані соціологічних опитувань показують, що проти ринку землі виступають близько 70% українців.