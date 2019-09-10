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Почти половина украинцев владеют землей

Новости » Экономика    10.09.2019 - 12:04
Почти половина украинцев владеют землей
Фото: Ирина Бекешкина (РБК-Украина)

Земельная реформа коснется значительной части граждан

В 2019 году у 45% украинцев в собственности есть земельный пай или земля - это на 8% больше, чем в 2011 году. Об этом сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на презентации опроса, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, под землей в собственности подразумевались также дачные участки.

При этом у 35% респондентов эта собственность официально оформлена, а у 10% - нет. В селе имеют в собственности землю 70%, в городе - 44%.

По данным опроса, среди тех, кто имеет пай или земельный участок, большинство (51%) сдает в аренду: 40% - официально, а 11% - неофициально. Еще 38% владельцев земли выращивают на ней продукты для нужд своей семьи. Собственно, рыночным фермерством, то есть, выращиванием продуктов на продажу занимаются 10% владельцев земли. А у 8,5% земля пустует и не обрабатывается.

Почти половина украинцев владеют землей

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", если будет снят мораторий на куплю-продажу земли, сразу продадут свои земельные паи 7% владельцев.

Напомним, по данным опроса КМИС, Центр Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре - ноября 2018 года, большинство граждан Украины (72%) выступали против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживали открытие рынка земли.

После отмены моратория на землю менее 10% украинцев сразу продадут свои паи Экономические возможности украинцев значительно выросли благодаря выплатам перед выборами
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