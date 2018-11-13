Більшість українців виступають проти скасування мораторію на землю, - дослідження

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Підтримка мораторію найвища серед малозабезпечених і бідних людей

Більшість громадян України (72%) виступають проти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, лише 13% підтримують започаткування ринку землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, серед забезпечених громадян підтримка скасування мораторію досягає 26%. У той же час серед бідних громадян вона становить лише 9%.

Серед молоді проти мораторію виступають 18% громадян, серед людей похилого віку - лише 9%.

Натомість між мешканцями міст та сіл не має суттєвої різниці у ставленні до скасування мораторію - абсолютна більшість як одних, так і других, проти цієї ініціативи.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 19 жовтня - 2 листопада 2018 року серед 10 тисяч респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих територій. Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%.

Нагадаємо, на початку листопада Конституційний суд України відмовився розглядати конституційне подання групи народних депутатів щодо скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Відзначимо, у травні ЄСПЛ визнав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини. Суд рекомендує прийняти законодавчі або інші заходи для забезпечення справедливого балансу між інтересами власників фермерських господарств і суспільства. Також суд підкреслює, що його рішення не вимагає негайного запровадження ринку землі.