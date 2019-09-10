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Після скасування мораторію на землю менше 10% українців відразу продадуть свої паї

Новини » Економіка    10.09.2019 - 11:07
Після скасування мораторію на землю менше 10% українців відразу продадуть свої паї
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Половина власників землі ніяк не відреагують на введення ринку землі

Якщо буде знято мораторій на купівлю-продаж землі, відразу продадуть свої земельні паї 7% власників. Про це сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна на презентації опитування, передає кореспондент РБ-Україна.

За даними опитування, ще 4% респондентів планують докупити землю.

Бекешкіна вважає, що ці дані спростовують поширену думку про те, що вся земля буде продана після скасування мораторію.

При цьому 48% власників землі нічого не буде робити після скасування мораторію, ані продавати, ані купувати.

Дані опитування свідчать, що 11% залишать землю у того ж орендаря, ще 2% змінять орендаря.

Проте значна частина респондентів (26%) не знають, що вони будуть робити.

Після скасування мораторію на землю менше 10% українців відразу продадуть свої паї

dif.org.ua

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, Центр Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в жовтні - листопада 2018 року, більшість громадян України (72%) виступали проти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і тільки 13% підтримували відкриття ринку землі.

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