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Майже половина російських сил знаходиться на позиції для атаки, - Пентагон

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Вашингтон, Субота 19 лютого 2022 03:05
Майже половина російських сил знаходиться на позиції для атаки, - Пентагон Фото: Російська Арія готова до атаки (www.ft.com)
Автор: RBC.UA

За словами представника Міністерства оборони США майже половина російських сил знаходиться на ударних позиціях. Так само він зазначив, що Росія продовжує перекидання військових до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник Міністерства оборони США, який знайомий з останньою оцінкою ситуації, повідомив, що майже половина російських військових, які перебувають на кордоні з Україною, знаходяться на позиціях для атаки.

"Кількість тактичних батальйонних груп збільшилася приблизно до 120-125. Одна така група складається з 1000 осіб. Російські військові продовжують стягувати сили до кордонів України. За останні 48 годин кількість сил на ударних позиціях для атаки досягла майже 50%" - заявив чиновник.

За його словами почалася російська компанія з дестабілізації ситуації: "Росія звинувачує Україну в" геноциді"на Донбасі, проводить операції під іншим прапором".

Російські ЗМІ раніше повідомили про вибух в центрі Донецька, в якому постраждав автомобіль "начальника народної міліції" "ДНР".

Нагадаємо, стало відомо, що відео із закликом про евакуацію ОРДЛО були записані ватажками "ЛДНР" 16 лютого, після чого почалися обстріли.

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