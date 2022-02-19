Майже половина російських сил знаходиться на позиції для атаки, - Пентагон

За словами представника Міністерства оборони США майже половина російських сил знаходиться на ударних позиціях. Так само він зазначив, що Росія продовжує перекидання військових до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Представник Міністерства оборони США, який знайомий з останньою оцінкою ситуації, повідомив, що майже половина російських військових, які перебувають на кордоні з Україною, знаходяться на позиціях для атаки.

"Кількість тактичних батальйонних груп збільшилася приблизно до 120-125. Одна така група складається з 1000 осіб. Російські військові продовжують стягувати сили до кордонів України. За останні 48 годин кількість сил на ударних позиціях для атаки досягла майже 50%" - заявив чиновник.

За його словами почалася російська компанія з дестабілізації ситуації: "Росія звинувачує Україну в" геноциді"на Донбасі, проводить операції під іншим прапором".