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Російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у центрі Донецька

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Донецьк, П'ятниця 18 лютого 2022 18:14
Російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у центрі Донецька Фото: вибух стався біля будівлі колишньої Донецької ОДА (wikimedia.org Brücke-Osteuropa)
Автор: Ілона Свиридова

У центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух. Інцидент стався біля будівлі колишньої Донецької обласної державної адміністрації (ОДА), в якій сьогодні розташовується "уряд" так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як повідомила місцева "народна міліція", вибухнув автомобіль на парковці. За уточненими даними, вибухнув автомобіль "начальника народної міліції ДНР" Дениса Синенкова, він не постраждав.

Російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у центрі Донецька

Фото: вибух у Донецьку (t.me/Doninside)

Нагадаємо, сьогодні розпочалася евакуація населення з окупованого Донбасу, людей закликають виїжджати до Росії самотужки чи організовано на автобусах. Евакуацію оголошено нібито через плановану військову операцію з української сторони.

Про нинішню ескалацію читайте у матеріалі "Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці".

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