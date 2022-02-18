МВС: ватажки "ЛДНР" записали відео про евакуацію 16 лютого, після чого почали обстріли
Проросійські ватажки в ОРДЛО заздалегідь підготували своє "евакуаційне відео". Аналіз метаданих відеофайлу, здійснений Кіберполом, чітко підтверджує дату його створення - 16.02.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в Facebook.
У МВС зазначили, що після запису відео 16 лютого з боку бойовиків почався масований обстріл населених пунктів Донбасу.
"Сьогодні продовжили обстріли, оприлюднили заготовлене відео, а також почали "харасити" місцеве населення Донецька і Луганська вуличною стріляниною, щоб стимулювати людей сідати в евакуаційні автобуси на Ростов", - йдеться в повідомленні.
У МВС попередили, що під час евакуації бойовики можуть вдатися до терактів.
"Хочеться сподіватися, що інстинкт самозбереження людей спрацює і вони не будуть сідати в ці автобуси, щоб не стати сакральними жертвами терактів (ймовірно спланованих бойовиками), яких так потребує зараз російська пропагандистська машина", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у штабі ООС припускають, що окупанти можуть використовувати евакуацію для проведення терактів, щоб звинуватити в цьому Україну.
Крім того, українська розвідка дізналася про замінування ряду об'єктів в Донецьку.