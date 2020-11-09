Половина іноземних компаній помітили погіршення інвестклімату в Україні

Найбільшими загрозами для інвестклімату вважаються дефолт та відхід від демократичних цінностей

Половина (48%) іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін. Лише 9% опитаних інвесторів бачать покращення.

Про це свідчать результати п’ятого щорічного опитування іноземних інвесторів, яке провела Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

Як зазначають автори опитування, вперше за п’ять років недовіра до судової системи очолила анти-рейтинг перешкод для іноземних інвестицій. Широко розповсюджена корупція, лідер попередніх років, посіла друге місце.

Монополізація ринків та захоплення влади олігархами посідає третє місце серед перешкод.

Дефолт за державними запозиченнями вражається найбільшою загрозою для інвестиційного клімату України. Другу та третю позицію посіли відхід від демократичних цінностей та зміна геополітичного курсу.

Стратегічні інвестори також вбачають загрозу в занадто м’якій бюджетній та монетарній політиці, яка несе ризи для макроекономічної стабільності. Портфельні інвестори вважають неспроможність досягти домовленості з МВФ найсуттєвішою загрозою після дефолту.

Потенційний повторний локдаун матиме помірний негативний вплив на інвестиційну активність: половина (47%) стратегічних інвесторів, які вже працюють Україні, зазначили, що не змінять свої інвестиційні плани, при цьому 27% знизять або зупинять інвестиції.

Опитування проводилося Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) 26-30 жовтня 2020 року. Всього в опитуванні взяли участь 117 респондентів, 62% респондентів є стратегічними інвесторами, 74% респондентів зараз мають інвестиції в Україні. Опитування приходило методом онлайн-інтерв’ю за технічної допомоги Info Sapiens.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці червня Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

За даними НБУ, приплив ПІІ за другий квартал 2020 року становив 1,3 млрд доларів.