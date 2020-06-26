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НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України

Новини » Економіка     26.06.2020 - 15:59
НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

За один квартал Україна втратила 1,6 млрд доларів іноземного капіталу

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані щодо прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в першому кварталі 2020 року. Зафіксовано чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Як зазначили в прес-службі, це перші дані щодо інвестицій після передачі Державної служби статистики України до НБУ повноважень щодо публікації статистики ПІІ.

Національний банк удосконалив обчислення статистики ПІІ відповідно до міжнародних стандартів. З 2020 року до обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій та додатково здійснено удосконалення статистики запасів ПІІ.

За новою методологією в першому кварталі 2020 року зафіксовано чистий відплив за прямими іноземними інвестиціями у розмірі 1,6 млрд доларів, зумовлений вилученням реінвестованих доходів реального сектору (за попередньою методологією чистий приплив становив 540 млн доларів).

Після уточнення даних від'ємне сальдо поточного рахунку у 2017-2019 роках щорічно збільшено від 1,1 млрд доларів у 2017 році до 2,8 млрд доларів у 2019 році. При цьому, притік ПІІ збільшено на ті ж самі величини. На кінець 2019 року запас ПІІ в Україну збільшився з 48,9 до 51,4 млрд доларів, з України - знизився з 8 до 3,5 млрд доларів.

НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України

Нагадаємо, за даними Держстату, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 31 грудня 2019 року склали 35,8 млрд доларів, що на 2,9 млрд доларів більше, ніж роком раніше.

За даними НБУ, обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження, у 2018 році склав 0,5 млрд доларів, тобто 20,6% від загального обсягу ПІІ в Україну.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїниІнвестиціїиностранные инвестиции
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