НБУ зафіксував відтік закордонних інвестицій з України

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З початку року іноземні інвестори вивели 300 млн доларів

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну за січень-червень 2020 року скоротилися на 294 млн доларів. При цьому в другому кварталі частина втрат початку року була компенсована.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ приплив ПІІ за другий квартал 2020 року склав 1255 млн доларів, при тому, що в першому кварталі був зафіксований відтік на 1 549 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці червня Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.

Нагадаємо, за даними Держстату, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за станом на 31 грудня 2019 року склали 35,8 млрд доларів, що на 2,9 млрд доларів більше, ніж роком раніше.