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Половина боеприпасов России это северокорейские снаряды, - Буданов

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 15:43
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Половина боеприпасов России это северокорейские снаряды, - Буданов Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия значительно наращивает производство снарядов, в частности за счет боеприпасов КНДР. Потому что 50% снарядов россиян - это северокорейские боеприпасы.

Об этом сказал глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Форум "Украина. Год 2025".

По его словам, оккупанты значительно наращивают производство снарядов и в этом контексте нельзя не вспомнить о стратегическом союзнике, КНДР, которая на 50% удовлетворяет все расходы фронта в боеприпасах.

"50% - это корейские боеприпасы. Также начались масштабные поставки вооружения прежде всего это 170 мм САУ и 240-мм РСЗО. Всем уже известен факт использования корейских (КНДР, - ред) военнослужащих в Курской области. Это факт КНДР принимает активное участие в войне против нас в поддержке РФ", - отметил Буданов.

Использование Россией снарядов КНДР в войне против Украины

О том, что оккупанты в последнее время чаще применяют против украинских воинов снаряды северокорейского производства, чем российского сообщалось еще в октябре 2024 года. Кроме того, как тогда писал Bloomberg, россияне пользуются и снарядами, которые предоставляет Иран.

Журналисты The Times в одной из своих статей в прошлом году озвучивали тезис, что Россия стала зависеть от поставок из КНДР после визита Путина в Пхеньян.

Кроме того, в июне того же года издание The Washington Post писало, что Северная Корея могла предоставить оккупантам 1,6 млн артиллерийских снарядов.

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