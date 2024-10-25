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Россия в последнее время использует больше снарядов КНДР, чем собственных, - Bloomberg

Пятница 25 октября 2024 18:11
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Россия в последнее время использует больше снарядов КНДР, чем собственных, - Bloomberg Иллюстративное фото: российская артиллерия активно использует северокорейские снаряды (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты в последнее время чаще применяют против украинских воинов снаряды северокорейского производства, чем российского. Также враг пользуется снарядами, которые предоставляет Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание ознакомилось с содержанием документов южнокорейской разведки. Там, в частности, приведены данные украинской разведки об использовании Россией артиллерийских снарядов.

В документах сказано, что в последнее время только 30% артснарядов, которые Россия использовала для атак, были российского производства. Из оставшихся 60% передала Северная Корея, а еще 10% - Иран.

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия использует вдвое больше снарядов северокорейского производства, чем собственного.

Помощь России от КНДР

Напомним, факт поставок России северокорейских снарядов подтверждали как Украина, так и разведки стран Запада.

В частности, в июне издание The Washington Post писало, что Северная Корея могла предоставить оккупантам 1,6 млн артиллерийских снарядов.

При этом недавно The Times со ссылкой на информацию западной разведки писало, что половина из трех миллионов снарядов, которые Россия использует в войне против Украины за год, передала Северная Корея.

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