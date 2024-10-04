Половина снарядов, которые используют Россия, поступают из КНДР, - The Times
Половина из трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия в войне против Украины, поступают из Северной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По словам источника издания, который цитировал данные западной разведки, Россия стала зависеть от поставок из КНДР после визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян в начале года.
Западная разведка оценивает, что многие северокорейские снаряды могут быть неисправными, но именно их количество позволило России добиться стабильных успехов на поле боя.
Собеседник The Times отметил, что несмотря на это Россия терпит большие потери в Украине - 1200 военных в сутки, из них 480 - только в боях за город Покровск Донецкой области.
По данным западной разведки, Россия пока не в состоянии одновременно захватить Покровск и оттеснить украинские силы из Курской области без массовой мобилизации, но российская власть на этот шаг не идет.
"Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели - покорение суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем", - добавил источник.
Сотрудничество России и КНДР
Напомним, что в сентябре издание The New York Times сообщило, что Россия получила новые поставки баллистических ракет от Северной Кореи. Речь идет о ракетах малой дальности Hwasong-11.
Кроме того, еще в сентябре прошлого года выяснилось, что Пхеньян поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты "Катюша".
Недавно руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что поставки России артиллерийских боеприпасов от Северной Кореи создают серьезные проблемы для ВСУ на фронте. К тому же после подобных поставок наблюдается эскалация боевых действий.
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