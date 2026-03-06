Пленных украинцев заставляют благодарить РФ перед передачей Венгрии, - SPRAVDI

Освобожденный из российского плена военнослужащий ВСУ Алексей Чорпита рассказал, что в 2023 году в тюрьме в Горловке, где он находился как военнопленный, ему предложили пойти на обмен, но поехать в Венгрию.

"Я сам из Закарпатья. Однако условием участия в обмене было то, что я должен был записать видео, в котором негативно высказываться об украинской власти и одновременно положительно - о России, условиях содержания и тюремном режиме. Я отказался это делать, и тогда на обмен не попал", - отметил военный.

В 2025 году Алексея все же освободили из плена, и сейчас он проходит лечение в Украине.

Так он объяснил причину появления видео, на которых некоторые пленные вынуждены записывать подобные видео.

"В большинстве случаев они являются элементом российской пропаганды, созданным под давлением или принуждением. Именно поэтому публикация таких видео в медиа других стран фактически означает распространение российской пропаганды и по сути поддержку ее агрессии", - подчеркнул Алексей.

Отмечается, что эти показания являются очередным важным разоблачением российских нарративов о войне и реальности, которая раскрывает истинное лицо государства-агрессора, а также государств, которые ее ретранслируют в своих целях.

Как известно, Россия выдала Венгрии двух военнослужащих ВСУ, которые находились в плену. После их прибытия в Будапешт венгерский телеканал опубликовал видео, в котором военные благодарят своих российских похитителей за выживание.