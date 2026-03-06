RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пленных украинцев заставляют благодарить РФ перед передачей Венгрии, - SPRAVDI

10:58 06.03.2026 Пт
2 мин
Запись пропагандистского видео является главным условием
aimg Татьяна Степанова
Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто показал двух пленных военных ВСУ, которых передала РФ (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Россия отдает Венгрии пленных военнослужащих ВСУ из Закарпатья только при условии записи пропагандистского видео, на котором они восхваляют страну-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Освобожденный из российского плена военнослужащий ВСУ Алексей Чорпита рассказал, что в 2023 году в тюрьме в Горловке, где он находился как военнопленный, ему предложили пойти на обмен, но поехать в Венгрию.

"Я сам из Закарпатья. Однако условием участия в обмене было то, что я должен был записать видео, в котором негативно высказываться об украинской власти и одновременно положительно - о России, условиях содержания и тюремном режиме. Я отказался это делать, и тогда на обмен не попал", - отметил военный.

В 2025 году Алексея все же освободили из плена, и сейчас он проходит лечение в Украине.

Так он объяснил причину появления видео, на которых некоторые пленные вынуждены записывать подобные видео.

"В большинстве случаев они являются элементом российской пропаганды, созданным под давлением или принуждением. Именно поэтому публикация таких видео в медиа других стран фактически означает распространение российской пропаганды и по сути поддержку ее агрессии", - подчеркнул Алексей.

Отмечается, что эти показания являются очередным важным разоблачением российских нарративов о войне и реальности, которая раскрывает истинное лицо государства-агрессора, а также государств, которые ее ретранслируют в своих целях.

Как известно, Россия выдала Венгрии двух военнослужащих ВСУ, которые находились в плену. После их прибытия в Будапешт венгерский телеканал опубликовал видео, в котором военные благодарят своих российских похитителей за выживание.

Россия отдала Венгрии украинских пленных

Напомним, 4 марта во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто российский диктатор Владимир Путин разрешил освободить двух украинцев с двойным гражданством, использовав этот жест как "гуманитарный подарок" венгерской стороне.

Российский диктатор разрешил венгерскому министру забрать их с собой на самолете.

В МИД Украины заявили, что Москва и Будапешт делают военнопленных частью "политического пиара" перед выборами в Венгрии.

Также Украина выдвинула Венгрии ряд требований:

  • обеспечить контакт бойцов, которые вернулись, с консульскими работниками Украины;
  • провести проверку состояния здоровья и оказать необходимую помощь;
  • гарантировать возможность свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения.

