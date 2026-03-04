Путин снова отдает Венгрии пленных украинских военных

Российский диктатор Владимир Путин пообещал главе МИД Венгрии Петеру Сийярто освободить двух украинцев, которые имеют венгерское гражданство и оказались в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и комментарий МИД Украины.

Диктатор заявил, что вопрос освобождения этих пленных обсуждался во вторник, 3 марта, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Речь идет об украинцах, которые одновременно имеют гражданство и Украины, и Венгрии.

"Мною принято решение освободить двух человек. Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда прилетели, и на котором вы вернетесь в Будапешт", - сказал Путин.

В ответ на решение диктатора по освобождению пленных Сийярто поблагодарил его на русском языке.

Что говорят в МИД Украины

Украинский МИД в комментарии РБК-Украина сообщил, что украинской стороне не было предоставлено информации о военных, которые РФ планирует передать Венгрии.

По этой причине в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Кроме того, Украина обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули.

"Вынуждены констатировать, что Москва и Будапешт уже не впервые манипулируют чувствительным вопросом военнопленных. Не может не поражать цинизм, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем", - сказали в МИД.

РФ уже передавала Венгрии пленных украинцев

Напомним, в июне 2023 года источники РБК-Украина сообщили, что Россия хочет передать Венгрии 11 украинских военнопленных. Позже факт передачи подтвердила Русская Православная Церковь.

Согласно заявлению РПЦ, это произошло "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". При этом передача пленных состоялась без согласования с Украиной

Некоторое время судьба и местонахождение военных скрывалась, к ним не допускали украинских дипломатов. Позже удалось вернуть в Украину только пятерых из одиннадцати пленных.