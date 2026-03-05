Пиар недопустим. Украина выдвинула Венгрии требования из-за скандала с пленными
Венгерский дипломат посетил Министерство иностранных дел Украины после того, как Будапешт забрал из России двух украинских военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Причина вызова
"Украинская сторона отметила недопустимость пиара и политизацию чувствительных вопросов в связи с передачей нескольких украинских военнопленных из российского плена в Венгрию без какого-либо предварительного уведомления или координации с Украиной", - сказано в сообщении ведомства
В министерстве добавили, что для Украины возвращение людей из российского плена является абсолютным приоритетом. Работа над этим ведется на всех возможных площадках.
Чего требует Киев
Украина повторно выдвинула Венгрии ряд требований:
- обеспечить контакт вернувшихся бойцов с консульскими работниками Украины;
- провести проверку состояния здоровья и оказать необходимую помощь;
- гарантировать возможность свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения.
Украинская сторона ожидает от Будапешта оперативного ответа и официального подтверждения, что гражданам предоставлена полная свобода выбора места жительства.
Скандал с пленными
Напомним, 4 марта 2026 года во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто российский диктатор Владимир Путин разрешил освободить двух украинцев с двойным гражданством, использовав этот жест в качестве "гуманитарного подарка" венгерской стороне.
Диктатор разрешил венгерскому министру забрать их с собой на самолете.
В ответ в Министерстве иностранных дел Украины назвали такой шаг пиаром венгерских властей перед парламентскими выборами.