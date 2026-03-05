ua en ru
Пиар недопустим. Украина выдвинула Венгрии требования из-за скандала с пленными

21:10 05.03.2026 Чт
2 мин
Венгрия забрала двух украинских пленных из России без согласования с Киевом
aimg Иван Носальский
Пиар недопустим. Украина выдвинула Венгрии требования из-за скандала с пленными Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)

Венгерский дипломат посетил Министерство иностранных дел Украины после того, как Будапешт забрал из России двух украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Причина вызова

"Украинская сторона отметила недопустимость пиара и политизацию чувствительных вопросов в связи с передачей нескольких украинских военнопленных из российского плена в Венгрию без какого-либо предварительного уведомления или координации с Украиной", - сказано в сообщении ведомства

В министерстве добавили, что для Украины возвращение людей из российского плена является абсолютным приоритетом. Работа над этим ведется на всех возможных площадках.

Чего требует Киев

Украина повторно выдвинула Венгрии ряд требований:

  • обеспечить контакт вернувшихся бойцов с консульскими работниками Украины;
  • провести проверку состояния здоровья и оказать необходимую помощь;
  • гарантировать возможность свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения.

Украинская сторона ожидает от Будапешта оперативного ответа и официального подтверждения, что гражданам предоставлена ​​полная свобода выбора места жительства.

Скандал с пленными

Напомним, 4 марта 2026 года во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто российский диктатор Владимир Путин разрешил освободить двух украинцев с двойным гражданством, использовав этот жест в качестве "гуманитарного подарка" венгерской стороне.

Диктатор разрешил венгерскому министру забрать их с собой на самолете.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины назвали такой шаг пиаром венгерских властей перед парламентскими выборами.

