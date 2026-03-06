Полонених українців змушують дякувати РФ перед передачею Угорщині, - SPRAVDI

Звільнений з російського полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта розповів, що у 2023 році у в’язниці в Горлівці, де він перебував як військовополонений, йому запропонували піти на обмін, але поїхати до Угорщини.

"Я сам із Закарпаття. Однак умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно - про росію, умови утримання та тюремний режим. Я відмовився це робити, і тоді на обмін не потрапив", - зазначив військовий.

У 2025 році Олексія все ж звільнили з полону, і зараз він проходить лікування в Україні.

Так він пояснив причину появи відео, на яких деякі полонені змушені записувати подібні відео.

"У більшості випадків вони є елементом російської пропаганди, створеним під тиском або примусом. Саме тому публікація таких відео в медіа інших країн фактично означає поширення російської пропаганди і по суті підтримку її агресії", – наголосив Олексій.

Зазначається, що ці свідчення є черговим важливим викриттям російських наративів про війну та реальність, яка розкриває справжнє обличчя держави-агресора, а також держав які її ретранслюють у своїх цілях.

Як відомо, Росія видала Угорщині двох військовослужбовців ЗСУ, що знаходились в полоні. Після їх прибуття до Будапешту угорський телеканал опублікував відео, в якому військові дякують своїм російським викрадачам за виживання.