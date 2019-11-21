Повністю підключені до опалення в Україні 15 областей

Фото: лічильник тепла (УНІАН)

Опалюються 99,4% об'єктів житлового фонду

За станом на 21 листопада на 100% в Україні отапливаются 15 областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

Зазначається, що вже 99,4% об'єктів житлового та 99,8% об'єктів соціального фондів підключені до тепла.

"На 100% підключені до опалення 15 областей - Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що 100% об'єктів соціальної сфери опалюються в Києві, Волинській та Херсонській областях. 100% житлових будинків підключені до опалювання в Запорізькій, Луганській, Полтавській та Чернівецькій областях.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна забезпечена газом на опалювальний сезон 2019-2020 навіть без транзиту російського газу.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні до запуску опалювального сезону виявився не готовим тільки одне місто - Новий Розділ у Львівській області.