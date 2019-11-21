Полностью подключены к отоплению в Украине 15 областей

Фото: счетчик тепла (УНИАН)

Отапливаются 99,4% объектов жилого фонда

По состоянию на 21 ноября на 100% в Украине отапливаются 15 областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что уже 99,4% объектов жилого и 99,8% объектов социального фондов подключены к теплу.

"На 100% подключены к отоплению 15 областей - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 100% объектов социальной сферы отапливаются в Киеве, Волынской и Херсонской областях. 100% жилых домов подключены к отоплению в Запорожской, Луганской, Полтавской и Черновицкой областях.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина обеспечена газом на отопительный сезон 2019-2020 даже без транзита российского газа.

Как писало РБК-Украина, в Украине к запуску отопительного сезона оказался не готовым только один город - Новый Роздол в Львовской области.