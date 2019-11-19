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Повністю підключені до опалення вже 12 областей

Новини » Економіка     19.11.2019 - 12:14
Повністю підключені до опалення вже 12 областей
Фото: лічильник тепла (УНІАН)

Мінрегіон оновив мапу підключення областей

Станом на 19 листопада на 100% підключені до опалення 12 областей: Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

За даними прес-служби, 100% житлових будинків опалюються у Запорізькій, Луганській, Полтавській та Чернівецькій областях, 99,9% - у Донецькій.

Крім того, 100% об’єктів соціальної сфери підключені до опалення у Волинській, Херсонській областях та м. Київ, 99,9% у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Усього ж станом на 19 листопада в Україні опалюються 99,1% об’єктів житлового та 99,7% об’єктів соціального фондів.

Повністю підключені до опалення вже 12 областей

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна забезпечена газом на цей опалювальний сезон навіть без транзиту російського газу.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заяви, що в Україні до запуску опалювального сезону виявилось не готовим лише одне місто - Новий Розділ у Львівській області.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України отопительный сезон
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