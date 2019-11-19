Повністю підключені до опалення вже 12 областей

Фото: лічильник тепла (УНІАН)

Мінрегіон оновив мапу підключення областей

Станом на 19 листопада на 100% підключені до опалення 12 областей: Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

За даними прес-служби, 100% житлових будинків опалюються у Запорізькій, Луганській, Полтавській та Чернівецькій областях, 99,9% - у Донецькій.

Крім того, 100% об’єктів соціальної сфери підключені до опалення у Волинській, Херсонській областях та м. Київ, 99,9% у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Усього ж станом на 19 листопада в Україні опалюються 99,1% об’єктів житлового та 99,7% об’єктів соціального фондів.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна забезпечена газом на цей опалювальний сезон навіть без транзиту російського газу.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заяви, що в Україні до запуску опалювального сезону виявилось не готовим лише одне місто - Новий Розділ у Львівській області.