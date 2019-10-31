До опалювального сезону в Україні було не готове лише одне місто

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Міністр регіонального розвитку наразі вирішує проблему запуску опалювального сезону у Новому Роздолі

В Україні до запуску опалювального сезону виявилось не готовим лише одне місто - Новий Розділ у Львівській області. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у програмі "Право на владу" на каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Прем’єр запевнив, що Україна повністю готова до опалювального сезону.

"Україна готова до опалювального сезону. Єдине місце на сьогодні, яке мені відоме, на жаль, м. Новий Розділ. Це місто в Львівській області. Там зараз міністр регіонального розвитку вирішує остаточну проблему запуску опалювального сезону, а решта країни готова", - заявив Гончарук.

Зазначимо, 24 жовтня мер міста Новий Розділ Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку через зрив опалювального сезону.

Нагадаємо, 28 жовтня у Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що опалювальний сезон стартував у всіх областях країни. Станом на 28 жовтня житловий фонд до опалення було не підключено у 8 областях - Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій, соціальний фонд підключено у всіх регіонах України.