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Україна готова до опалювального сезону навіть без транзиту газу, - Оржель

Новини » Енергетика     18.11.2019 - 23:58
Україна готова до опалювального сезону навіть без транзиту газу, - Оржель
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пріорітетом для України є забезпечення транспортування газу

Україна забезпечена газом на цей опалювальний сезон навіть без транзиту російського газу. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, на сьогодні в Україні накопичені рекордні запаси і газу, і вугілля.

"Це означає, що Україна цієї зими навіть без транзиту не замерзне. Навіть без транзиту ми забезпечуємо (проходження опалювального сезону - ред.). Другий пріорітет - це співпраця з нашими європейськими партнерами", - заявив Оржель

"Але зважаючи на обсяги, які є і в європейських газосховищах, і в наших, цей опалювальний сезон ми зможемо пройти без транспорту (газу - ред.) Але, звичайно, пріорітетом України є забезпечення транспортування", - додав міністр.

Нагадаємо, в українських газосховищах закачано понад 21,7 млрд кубів газу, що є рекордним показником. Міністр енергетики Олексій Оржель повідомив, що Україна готова до зупинки транзиту газу по українській території.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на цей опалювальний сезон в Україні була розширена субсидія для будинків сімейного типу. Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що субсидії будуть виділені всім нужденним сім'ям.

Оржель назвав неприйнятною пропозицію "Газпрому" щодо транзитного контракту "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" офіційну пропозицію щодо транзиту газу
Новини України отопительный сезонгазтранзит газаОлексій Оржель
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