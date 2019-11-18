Україна готова до опалювального сезону навіть без транзиту газу, - Оржель

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пріорітетом для України є забезпечення транспортування газу

Україна забезпечена газом на цей опалювальний сезон навіть без транзиту російського газу. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, на сьогодні в Україні накопичені рекордні запаси і газу, і вугілля.

"Це означає, що Україна цієї зими навіть без транзиту не замерзне. Навіть без транзиту ми забезпечуємо (проходження опалювального сезону - ред.). Другий пріорітет - це співпраця з нашими європейськими партнерами", - заявив Оржель

"Але зважаючи на обсяги, які є і в європейських газосховищах, і в наших, цей опалювальний сезон ми зможемо пройти без транспорту (газу - ред.) Але, звичайно, пріорітетом України є забезпечення транспортування", - додав міністр.

Нагадаємо, в українських газосховищах закачано понад 21,7 млрд кубів газу, що є рекордним показником. Міністр енергетики Олексій Оржель повідомив, що Україна готова до зупинки транзиту газу по українській території.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на цей опалювальний сезон в Україні була розширена субсидія для будинків сімейного типу. Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що субсидії будуть виділені всім нужденним сім'ям.