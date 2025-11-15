В Киеве от атаки РФ погибла вдова первой жертвы ЧАЭС от атаки РФ

В столичной больнице умерла 73-летняя Наталья Ходемчук - жена Валерия Ходемчука, первой жертвы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Накануне российский дрон попал в квартиру женщины на седьмом этаже дома в микрорайоне Троещина. Пострадавшую с тяжелыми ожогами госпитализировали, однако спасти ее врачам не удалось.

Напомним, о ее гибели стало известно сегодня утром.

"Таким образом, количество погибших киевлян от рук российских террористов составляет 7 человек. Мои искренние соболезнования родным", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Валерий Ходемчук, работник ЧАЭС, стал первым погибшим во время катастрофы 1986 года, его тело так и не нашли под завалами четвертого энергоблока. Теперь трагедия снова коснулась его семьи из-за нового российского удара по столице.