В Киеве от атаки РФ погибла вдова первой жертвы ЧАЭС от атаки РФ

Украина, Суббота 15 ноября 2025 12:45
UA EN RU
В Киеве от атаки РФ погибла вдова первой жертвы ЧАЭС от атаки РФ Иллюстративное фото: в Киеве от атаки РФ погибла вдова первой жертвы ЧАЭС (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В столичной больнице умерла 73-летняя Наталья Ходемчук - жена Валерия Ходемчука, первой жертвы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Накануне российский дрон попал в квартиру женщины на седьмом этаже дома в микрорайоне Троещина. Пострадавшую с тяжелыми ожогами госпитализировали, однако спасти ее врачам не удалось.

Напомним, о ее гибели стало известно сегодня утром.

"Таким образом, количество погибших киевлян от рук российских террористов составляет 7 человек. Мои искренние соболезнования родным", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Фото: из открытых источников

Валерий Ходемчук, работник ЧАЭС, стал первым погибшим во время катастрофы 1986 года, его тело так и не нашли под завалами четвертого энергоблока. Теперь трагедия снова коснулась его семьи из-за нового российского удара по столице.

Обстрел в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября Россия нанесла по Украине очередной масштабный удар, применив 19 ракет и 430 ударных дронов. Для атаки использовали аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" и баллистические "Искандер-М/КN-23".

Больше всего пострадал Киев. В столице зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома. В Днепровском районе один из дронов ударил в пятиэтажку, вызвав большой пожар и заблокировав людей в квартирах - спасатели проводили срочную эвакуацию.

Заметные разрушения получили многоэтажки в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. Повреждены также учебное заведение в Дарницком районе и больница в Голосеевском.

Традиционно Минобороны РФ заявило, что атака якобы была направлена по военно-промышленной и энергетической инфраструктуре.

Напомним, что спасательные операции в Деснянском районе уже завершены. Подразделения ГСЧС эвакуировали 17 жителей, среди них - одного ребенка. Психологи службы оказали поддержку 252 пострадавшим и их семьям.

Подробнее о ночном ударе российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

Киев ЧАЭС
