В полиции Киевщины новый руководитель: недавно его уволили с другой должности

Председатель Нацполиции Иван Выговский представил нового руководителя полиции Киевской области. Им стал Андрей Рубель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Андрей Рубель имеет более 20 лет опыта в правоохранительных органах. Он работал в полиции Киева и Киевской области, ГУБОП МВД, Департаменте уголовного розыска и подразделениях внутренней безопасности.
В 2020-2021 годах возглавлял полицию Харьковской области. С октября 2022 года руководил Департаментом стратегических расследований НПУ. Был уволен с должности 28 апреля 2026 года.
Иван Выговский очертил основные задачи для нового руководителя:
Напомним, после скандала с патрульными, которые сбежали от вооруженного злоумышленника во время стрельбы в Киеве, глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.
Как сообщало РБК-Украина, вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки по всей вертикали МВД - от отбора патрульных до руководящего состава.