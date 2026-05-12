У поліції Київщини новий керівник: нещодавно його звільнили з іншої посади

11:18 12.05.2026 Вт
1 хв
Що відомо про нового очільника поліції Київщини?
aimg Олена Чупровська
Фото: керівник поліції Київщини Андрій Рубель (Віталій Носач, РБК-України)

Голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового керівника поліції Київщини. Ним став Андрій Рубель.

Хто такий Андрій Рубель

Андрій Рубель має понад 20 років досвіду в правоохоронних органах. Він працював в поліції Києва та Київської області, ГУБОЗ МВС, Департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки.

У 2020-2021 роках очолював поліцію Харківщини. З жовтня 2022 року керував Департаментом стратегічних розслідувань НПУ. Був звільнений з посади 28 квітня 2026 року.

Іван Вигівський окреслив основні завдання для нового керівника:

  • забезпечення безпеки людей;
  • оперативне реагування на злочини;
  • документування воєнних злочинів РФ;
  • протидія диверсіям;
  • взаємодія з громадами.

Нагадаємо, після скандалу з патрульними, які втекли від озброєного зловмисника під час стрілянини в Києві, голова патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

Як повідомляло РБК-Україна, слідом за цим президент України Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові перестановки по всій вертикалі МВС - від добору патрульних до керівного складу.

