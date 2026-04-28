В Нацполиции уволили еще одного топ-чиновника

13:10 28.04.2026 Вт
2 мин
Кто будет руководить департаментом теперь?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
В Нацполиции уволили еще одного топ-чиновника Фото: бывший руководитель Департамента стратегических расследований НП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Андрея Рубеля уволили с должности руководителя Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Об этом сообщили РБК-Украина в Нацполиции.

Читайте также: Глава патрульной полиции подал в отставку после стрельбы в Киеве

Кто возглавит подразделение

Пока новый руководитель не назначен, обязанности начальника Департамента стратегических расследований исполняет его заместитель.

Кто такой Андрей Рубель

По данным Википедии, Андрей Рубель родился 5 июля 1983 года в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и пошел работать оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы.

Более 15 лет он занимал различные должности в полиции Киева и Киевской области, а также в ГУБОП МВД, Департаменте уголовного розыска, подразделениях внутренней безопасности.

В 2020-2021 годах возглавлял Главное управление Национальной полиции в Харьковской области. С октября 2022 года руководил Департаментом стратегических расследований НПУ.

Тем временем изменения в правоохранительных органах продолжаются одна за другой.

После скандала с патрульными, которые сбежали от вооруженного злоумышленника в Киеве, глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки по всей вертикали МВД - от отбора патрульных до руководящего состава.

Напомним также, что 23 апреля Зеленский подписал указы о смене руководства СБУ сразу в четырех регионах - Киеве, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

