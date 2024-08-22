Полиция нашла пистолет во время обысков по делу об убийстве Фарион

Полиция обнаружила пистолет во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Речь идет о пистолете "Форт" и патронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Галицкого районного суда Львова.

Во время обысков правоохранители нашли мобильный телефон IPhone 11 с сим-картой, IPhone 7 с сим-картой, планшет марки Lenovo, пистолет "Форт" 12-Р с магазином 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9 ПА, наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркуль, 4 пружины, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару красных перчаток, 3 резиновых шарика, 2 коробки марки Sara, коробки к мобильным телефонам.

Следователи полиции подали ходатайство о наложении ареста на имущество, изъятое в ходе проведения обыска 14 августа. Адрес и собственник жилья в материалах не указывается.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в бывшего народного депутата и языковеда Ирину Фарион. Она получила тяжелые ранения в голову и была госпитализирована. Женщина перенесла операцию, но скончалась в больнице.

Правоохранители после проведения специальной операции задержали нападающего 26 июля. 18-летний Вячеслав Зинченко был задержан в Днепре. Позже его объявили подозрение в убийстве Ирины Фарион.

Суд во Львове избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Суд отклонил апелляцию защиты по изменению меры пресечения.

Детальнее о поисках подозреваемого и подробности дела - в материале РБК-Украина.

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