Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы

19 июля во Львове неизвестный совершил покушение на бывшего народного депутата Украины Ирину Фарион, выстрелив ей в висок. Позже в этот же день Фарион скончалась в больнице. 25 июля предполагаемого убийцу поймали в Днепре. Как искали преступника и что известно на данный момент об убийстве Фарион, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

Убийство Фарион

В пятницу вечером 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион прямо возле ее дома на улице Масарика. Женщину в критическом состоянии отвезли в больницу, она поступила в отделение неотложной помощи около 20:00. В это время полицейские начали операцию по поимке преступника.

Специальная полицейская операция длилась всю ночь, пока врачи боролись за жизнь Фарион. На происшествие сразу же отреагировал президент Владимир Зеленский, который поручил министру внутренних дел Игорю Клименко взять расследование под свой личных контроль. Тот, в свою очередь, сообщил, что полиция уже имеет свидетельские показания и видео с камер наблюдения.

Поздно вечером стало известно, что Ирина Фарион умерла. Покушение на убийство переквалифицировали в умышленное убийство.

Похороны Фарион (фото: Getty Images)

Поиск предполагаемого преступника длился пять дней. За это время история успела обрасти десятками теорий и различных подробностей. На следующий день после убийства полиция показала портрет подозреваемого и описала во что он был одет. На фотографии, которую сделала жительница района, где жила Фарион, был запечатлен парень в панамке и больших темных очках. Также правоохранители опубликовали видео – на нем он ходит из стороны в сторону, широко размахивая руками.

Общество требовало мотивации убийства и строило свои теории. Безусловно, в учет бралась некоторая скандальность самой Ирины Фарион. Она очень часто аппелировала громкими заявлениями, периодически попирая общественные авторитеты – к примеру, когда обрушилась критикой на русскоязычных военных. Было очевидно, что у Фарион были свои недруги, но стал ли мотивацией к убийству языковой вопрос, неизвестно. Хотя, пока искали стрелка, многие эксплуатировали и эту тему.

Стрелок из Днепра

Спустя пять дней, 25 июля, в Днепре спецподразделение КОРД задержало 18-летнего парня. В СМИ его практически сразу идентифицировали – им оказался молодой человек по имени Вячеслав Зинченко. За несколько часов в медиа успели собрать приблизительный портрет предполагаемого преступника – он увлекается футболом, закончил первый курс журналистики в местном университете и периодически сидит в группах неонацистского направления. В сетях даже опубликовали скриншоты его комментариев, где он рассуждает о "жидах" и их роли в управлении государством.

Задержание стрелка в его доме в Днепре (фото: Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко)

В этот же день журналисты связались с отцом Зинченко, который проходит службу на фронте. Тот заявил, что его сын никого не мог убить, потому что он патриот своей страны и вообще не способен на подобное. Об этом же говорили соседи парня, которых уже тоже успели найти. Они характеризовали Зинченко как тихого и скромного молодого человека.

26 июля правоохранители и силовики решили дать во Львове брифинг, посвященный поимке предполагаемого преступника. Надо сказать, что практика брифингов в этом случае применяется довольно редко и обычно призвана для того, чтобы ответить на социальный запрос. В течение недели резонансное преступление обсуждалось в сетях, а полицейские подверглись критике за то, что не смогли поймать стрелка сразу же по горячим следам. Когда это все же произошло, критика стала диаметрально противоположной – в том, что преступника поймали за пять дней, многие увидели подозрительную спешку. Поэтому брифинг организовали для того, чтобы раскрыть детали дела. В личных беседах правоохранители отмечали – решившись на такой шаг, они буквально идут по касательной с тайной следствия.

На пресс-конференции перед журналистами выступили министр внутренних дел Игорь Клименко, начальник Нацполиции Украины Иван Выговский с заместителем Андреем Небитовым, замглавы СБУ Сергей Андрущенко, замглавы Офиса Генпрокурора Антон Войтенко и местные правоохранители. В львовском "главке" Нацпола собрались как местные, так и всеукраинские издания, а для камер буквально не хватало места.

Пресс-конференция по факту задержания стрелка (фото: РБК-Украина)

"Было нелегко расследовать это преступление. Он был тщательно подготовлен. Но сегодня мы перед вами и готовы отчитываться о предварительной части нашей работы", – начал Клименко.

19 июля, через несколько часов после выстрела в Фарион, во Львов уже приехала украинская силовая и правоохранительная "верхушка". Пока кинологи прочесывали лес, куда вели следы стрелка, полицейские допрашивали свидетелей, а оперуполномоченные проводили следственные эксперименты. За пять дней следователи полностью установили хронометраж и тайминг полутора недель, которые Зинченко провел во Львове, вплоть до убийства.

Полиция подготовила видеопрезентацию и она началась с фотографии гильзы – спортивной пули 9 на 18 мм. "Специфическая пуля, не боевая. Мы теперь должны установить, где она была куплена, возможно, на черном рынке", – комментировал видео Клименко.

Затем на экране показали фото, которое за пять дней облетело весь украинский сегмент интернета – парень в панамке Patagonia, темных очках и красной футболке с надписью "Los angeles" сидит на скамейке и держит в руке лямки от своего головного убора. "Он находился в таком положении 2-2,5 часа, не ел, не пил, не жевал жвачку. Вообще не реагировал. Даже накануне, когда он увидел, что Фарион шла к своему подъезду, он даже не повернул на нее голову", – прокомментировал министр

"Это было сложно, потому что он же практически полностью закрыл лицо. У него там было видно губы, нос и подбородок, ну как по этим чертам точно идентифицируешь человека?" – говорит изданию РБК-Украина собеседник в правоохранительных структурах.

Для того, чтобы идентифицировать преступника, полиция "отработала" 80 человек, которые так или иначе были похожи на стрелка, используя специальные программы и оборудование. Каждого из 80 наиболее подходящих "кандидатур" сразу же проверяли на предмет их места пребывания в дни перед убийством. Параллельно с этим велась работа с камерами видеонаблюдения. А тут стоит отметить, что не все камеры работали из-за отключений света, поэтому стрелок периодически "исчезал" с поля зрения.

Тем не менее, парня удалось установить и "вести" по камерам. Кроме того, правоохранители получили паспорт Зинченко – он неосмотрительно отправил фото документа хозяйке квартиры, одну из которых он снимал во Львове. Парня идентифицировали везде – на вокзале во Львове 9 июля, на лестничных клетках в квартирах, которые он снимал (выбирал исключительно с балконами), и на Новой почте.

На почту Зинченко пришел в день, когда приехал во Львов. Он забрал посылку, которую сам же себе и отправил из Днепра. "От Новой почты мы получили квитанцию, а именно перечень вещей, которые он сам себе переслал с Днепра во Львов. Он приехал без тех вещей, в которые потом одевался", – рассказал Выговский. В коробке, которую парень получил на почте, были трекинговые велоочки, панама Patagonia, сумка через плечо, рюкзак, шорты и накладная борода.

Фото книги, которое нашли в телефоне Зинченко (фото: РБК-Украина)

"Мы изучаем его связи на территории Украины и заграницей. Одна из версий – это причастность служб страны-агрессора к организации указанного преступления. В данном случае относительно использования бороды мы смотрим на разные ситуации и преступления и возможную причастность указанного лица", – отметил Андрущенко, отвечая на вопрос, зачем Зинченко нужна была борода.

Парня вычислили по походке. Она у него довольно специфическая – он широко размахивает руками, как солдат на параде, и подворачивает правую ногу внутрь. Когда сравнили походку Зинченко в другие дни и походку стрелка за пару дней до убийства и в сам день убийства, выяснилось, что это один и тот же человек.

Само убийство камера не засняла – стрелок убил Фарион за углом дома, куда не доставало наблюдение. Но камеры успели зафиксировать парня, который надевает красные перчатки, заходя во двор. Согласно следственному эксперименту, стрелок зашел в арку двора, заслал патрон в патронник, повернулся и подошел к Фарион. Женщина в этот момент стояла недалеко от своего дома с чемоданом и ждала такси.

"Он близко подошел, не дальше двух метров. Это мы так думаем, экспертиза готовится и мы будем знать – полтора метра было или метр", – отметил Клименко.

Через минуту после выстрела парень в панамке и красной кофте бежит вдоль дороги. 21 июля он на железнодорожном вокзале Львова садится в вагон. 22 июля – выходит из поезда в Днепре. 25 июля спецназ дожидается, пока мама парня выйдет из дома, и "заходит" к нему в квартиру. На видео парень лежит на животе, поднимает голову и представляется – Зинченко Вячеслав Федорович.

Какое-то время у правоохранителей ушло на то, чтобы взломать телефон стрелка. "Он, конечно же, в отказе, делает вид, что его это не касается", – делится с изданием собеседник. В телефоне следователи нашли много всего интересного. Например, фото книги "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации". Или переписки, где он пишет, что "пробил новую цель". "Адресов слитых несколько. Закуплю шмотки и буду пробовать выйти на его след".

"Я не буду диктовать вам переписки, в них он обсуждает, скажем так, не прямо, какое он отношение имеет к определенным кругам или философии", – отметил Выговский.

Отдельно на брифинге показали его поисковые запросы в дни после убийства. "Когда проходят заседания облсовета Винница", "пророссийские депутаты", "... где находится" и так далее. Зинченко искал конкретные фамилии и, видимо, решил не терять времени. "Обратите внимание, 21 июля – это день, когда он выезжал со Львова. Это его психологический портрет – он уже отошел от того, что сделал и готовил новую акцию". Позже выяснится, что одним из тех, кого искал Зинченко, был нардеп Максим Бужанский.

Еще в сети Зинченко нашли "прощальное" письмо. "Привет, я с Днепра, раз это сообщение тебе отправлено, значит что-то пошло не по плану". Также он просит в случае чего объяснить его отцу, что он скрывал "это" ради безопасности родителей, а не потому что он им не доверяет.

Переписки показали, безусловно, не все – многое из того, что есть материалах, пока нельзя публиковать. Но даже то, что есть, дает возможность составить приблизительный портрет Зинченко. Он явно не глупый, довольно начитанный и насмотренный. Но то, что он читал и смотрел, видимо, и определило его вектор. Какое в этом векторе имела место Фарион, до конца не ясно. Также неясно, кто был его куратором. На вопрос о том, были это агенты ФСБ или неонацистские организации, в СБУ сообщили, что разрабатывают все возможные версии.

"Мы проверяем его причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в России, его связи в Украине и мотивы совершения преступления. Это или религиозная, или национальная неприязнь", – сообщил Андрущенко. "Или личное", – добавил Клименко.

Также парень искал пистолеты – "умные" и стартовые. Оружие, из которого совершили преступление, не нашли, стрелок его где-то спрятал.

Суд над стрелком

Судебное заседание началось через час после окончания брифинга и журналисты "мигрировали" с полиции в Галицкий суд. В холле сразу же столпились операторы и настроили объективы на двери – в них вскоре должен появиться Вячеслав Зинченко. Параллельно с этим журналисты пытались вместиться в зал для судебных заседаний – слишком маленький для такого масштабного дела.

"Готовьтесь", – сказал полицейский и пресса направила камеры на вход в зал. Через секунду в дверном проеме показался Зинченко – худощавый, высокий парень в синей форме с футбольным логотипом, окруженный полицейскими. Когда его завели в "аквариум" и сняли наручники, журналисты наперебой принялись задавать парню вопросы. Тот встал со скамейки, подошел к стыку камеры, где есть окошко, и нарочито серьезно, даже как-то сурово прочеканил: "После суда дайте мне 15 минут и я буду разговаривать со всеми журналистами".

Суд над стрелком (фото: РБК-Украина)

Пока все ждали судью, к камере подсела дочь убитой – София Фарион. Она сняла с себя темные очки и принялась кричать в "аквариум", пытаясь добиться от Зинченко реакции.

– Почему ты ее убил? Почему ты убил ее?!

– Время покажет.

София кричала и проклинала Зинченко, желала такой же участи его матери и зачитывала ему последние сообщения Фарион. Тот в ответ вздыхал, отворачивался и закатывал глаза. Иногда он даже пытался позировать – увидев направленный на него телефон, в какой-то момент он улыбнулся и показал пальцем на эмблему "Junior Dnepr". Но, несмотря на все попытки напустить на себя безразличный и даже некоторый ироничный вид, было ощущение, что парень очень напуган.

Когда в зал зашел судья Олег Юркив, все притихли. Первым начал адвокат – он объяснил, что отец Зинченко отказывается от его услуг и решил нанять своему сыну частного защитника. А потому он обязан сложить с себя полномочия, а суд должен подождать нового адвоката подозреваемого – некоего Игоря Сулиму. Позже выяснится, что Сулима за свою карьеру не раз брался защищать тех, кого обвиняли в государственной измене. Например, пророссийского пропагандиста Руслана Коцабу, которого в итоге оправдали в суде.

Вячеслав Зинченко (фото: РБК-Украина)

Государственный адвокат заявил, что Сулима приедет около 16:00, поэтому судья объявил перерыв. Зинченко, который до этого делал вид, что спит или листает огромную стопку листов, молча встал и подошел к окошку, где на него надели наручники. Отвечать на вопросы журналистов он не стал.

Заседание возобновилось через несколько часов. Все это время журналисты старались не отходить от Галицкого суда далеко, поэтому переместились в ближайшее кафе, куда периодически заходили с новостями и подробностями. Ни у кого не было сомнений в том, что новый адвокат Зинченко решит затянуть процесс и скажет, что не успел ознакомиться с материалами дела. Это никак не повлияет на избрание меры пресечения, но сама процедура может слегка затянуться. Ожидания не оправдались – адвокат, пришедший на заседание, попросил дать ему 10 минут, чтобы поговорить с предыдущим защитником и с самим подзащитным.

Когда все вернулись на свои места, начались судебные прения. Прокурор попросил у суда определить самую жесткую меру пресечения – два месяца без альтернативы внесения залога. "Есть все основания утверждать, что именно он 19.07 совершил выстрел в Фарион", – отметил государственный обвинитель.

Сулима, в ответ на это, выступил с довольно эмоциональной речью. Он заявил, что у следствия нет оснований определять парню такую жесткую меру пресечения, зачитал свидетельские показания одной женщины, спросил у Зинченко его рост и сказал, что тот не совпадает с тем, о чем говорили свидетели. Закончил Сулима свою речь тем, что даже общественность не верит, что это сделал его подзащитный – на этих словах он посмотрел на судью и показал на Зинченко рукой.

Прокурор в ответ на это довольно жестко парировал. "Адвокат в своей речи ссылается на отдельные показания отдельных лиц. Одновременно с этим, как сказано в законодательстве, доказательства должны оцениваться в их совокупности. В данном случае каждое показание в цепочке с другим показанием, с видеозаписями в своей взаимосвязи и логической последовательности дают нам основание утверждать, что то подозрение, которое предъявлено Зинченко, является абсолютно обоснованным".

Зинченко слушает приговор о мере пресечения (фото: РБК-Украина)

Судья Юркив дал себе 15 минут, чтобы определиться с вердиктом. Ровно по истечению этого времени он снова зашел в зал и объявил – Зинченко должен находиться в СИЗО два месяца без залога. Через 60 дней меру пресечения будут продлевать. Решение судьи парень слушал, опершись головой об угол "аквариума". Когда его объявили, он снова проигнорировал журналистов, протянул полицейским свои руки и вышел. Но через несколько минут прессе сказали, что парень готов ответить на вопросы. Его снова завели в камеру.

"А есть какие-то более интересные вопросы? Нудятина какая-то, если честно", – сказал Зинченко в ответ на вопрос, что он делал во Львове.

Парень сразу же обозначил – он не говорит о следствии и не обсуждает Фарион. Свое отношение к ней он никак не прокомментировал. "Я никого не убивал, давайте сразу", – сказал Вячеслав. Гораздо охотнее он отвечал на вопросы, не связанные с убийством. Например о том, какую он любит литературу.

"Ну, по поводу психологии люблю. Очень нравится цикл генетики, версии о том, что поведение зависит от генов и так далее. Из последнего читал Роберта Пломина, если вы знаете такого".

Несколько раз он "плыл" и не мог ответить на вопрос членораздельно. Например, когда его спросили о маме.

– Вы бронировали на Booking квартиры во Львове через мамин аккаунт, зачем?

– Через страницу мамы я… Я не уверен, что я что-то бронировал через телефон мамы.

– А через что?

– Если я не ошибаюсь, если я что-то бронировал, если не ошибаюсь, я через себя бронировал.

Зато его "оживил" вопрос о том, что он видел и что ему понравилось во Львове. "Нет такого чувства, как в моем родном Днепре, который мне просто ближе к сердцу, потому что он мне родной, но инфраструктура другая и внутренние переживания другие, вот что я могу сказать про Львов".

Каждый раз, когда речь заходила о Фарион, парень просил вопросы поинтереснее, начинал активно жестикулировать и повторять "Давайте сразу, это не я и все". О том, как он относится к неонацистским движениям, он также отказался говорить, ограничившись загадочным "субъективное мнение может не совпадать с объективным".

Через несколько минут интенсивных вопросов, заламываний рук и повторений "Я Фарион не убивал" парень выдохся – он явно был не готов, хотя и пытался "держать лицо". Со словами "Я больше не хочу" он подошел к окошку и дал одеть на себя наручники.

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Стрелка судят по части 1 статьи 115 – умышленное убийство. Ее санкция предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Если докажут, что Фарион убили по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, парню "светит" от 10 до 15 лет, либо пожизненное заключение.

Пока что одно из самых важных белых пятен в этой истории – мотивация. Ирина Фарион была довольно противоречивой фигурой, но в ее националистических взглядах сомневаться не приходится. Подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко хоть и начитанный, но все же 18-летний парень, а его подготовка довольно неплохая, что признают сами правоохранители. Поэтому обнародование того, кто куратор – российские спецслужбы или неонацистские движения, – вопрос времени. Хотя и в этом случае история может принять довольно неожиданный поворот.