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Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Фаріон

Львів, Четвер 22 серпня 2024 15:13
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Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Фаріон Фото: Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко, Юлія Акимова

Поліція виявила пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про пістолет "Форт" та набої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Галицького районного суду Львова.

Слідчі поліції подали клопотання про накладання арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 14 серпня. Адреса та власник житла в матеріалах не вказується.

Під час обшуків правоохоронці знайшли мобільний телефон IPhone 11 із сім-карткою, IPhone 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет "Форт" 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля, 4 пружини, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару червоних рукавиць, 3 гумові кульки, 2 коробки марки Sara, коробки до мобільних телефонів.

Галицький районний суд Львова арештував вказане майно 19 серпня.

Львівський суд зобов'язав правоохоронців повернути вилучені 1900 доларів, 100 євро та банківські картки.

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Речниця Нацполіції Олена Бережна в коментарі РБК-Україна повідомила, що знаряддя вбивства ще шукають.

"Поліція проводить ряд заходів, направлених на встановлення місцезнаходження знаряддя вбивства, вилучені у результати обшуків речові докази направляються на проведення експертиз, слідчі дії тривають", - зазначила вона.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку та мовознавицю Ірину Фаріон. Вона отримала тяжкі поранення у голову і була госпіталізована. Жінка перенесла операцію, але померла у лікарні.

Правоохоронці після проведення спеціальної операції затримали нападника 26 липня. 18-річного В'ячеслава Зінченка затримали у Дніпрі. Пізніше його оголосили підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Суд відхилив апеляцію захисту щодо зміни запобіжного заходу.

Детальніше про пошуки підозрюваного та подробиці справи - у матеріалі РБК-Україна.

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