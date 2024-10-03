В Раде предлагают ввести наказание для сталкеров: о чем идет речь
В Украине планируется установить ответственность за преступное преследование – сталкинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона №12088 , опубликованный на сайте Верховной Рады Украины.
Народные депутаты инициируют принятие проекта Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" по установлению ответственности за преступное преследование (сталкинг). Соответствующий документ зарегистрирован под №12088 2 октября 2024 года.
Какие изменения предполагает законопроект
Изменения, предложенные новым законопроектом, направлены на усиление правовой защиты лиц, страдающих от домашнего насилия.
В пояснительной записке говорится, что основной новацией является добавление в Уголовный процессуальный кодекс положения о вступлении в силу судебного решения первой инстанции о применении ограничительного мероприятия к лицам, совершившим домашнее насилие. Это позволит ускорить реализацию мер, направленных на защиту жертв и повысит эффективность судебного реагирования на такие правонарушения.
В Законе Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" также планируется важное дополнение. В частности, статью 1 предлагают дополнить пунктами 6 и 7, где будут определены новые сроки – преступное преследование (сталкинг) и киберпреследование.
Проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" по установлению ответственности за преступное преследование (сталкинг)" уже разработан и направлен на усовершенствование правовых основ в сфере противодействия домашнему насилию.
Более 200 тысяч украинцев ежегодно становятся жертвами насилия
В Украине каждый год жертвами насилия становятся около 200 тысяч человек, и 90% из них – женщины. Эти данные подтверждают статистические отчеты Министерства социальной политики Украины, согласно которым случаи домашнего насилия стабильно растут из года в год.
В частности, в период с 2017-го по 2023 год количество обращений по поводу домашнего насилия возросло почти втрое. Если в 2017 году было зарегистрировано 96 606 обращений, то уже в 2018 году – 106 549 таких обращений, в 2019 году – 130 514, в 2020 году – 211 362, в 2021 году – 284 221, в 2022 году – 251 829, в 2023 году - 251 954.
Кроме этого, Национальная полиция Украины отчитывается о росте количества составленных протоколов по административным правонарушениям, связанным с домашним насилием. За 2023 год органы полиции составили 163 542 админпротокола по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что значительно больше по сравнению с 2017 годом (91 974 протокола).
Почему важно усилить наказание на сталкинг
Авторы законопроекта отмечают необходимость законодательного регулирования этого вопроса, поскольку сталкинг – это не только "новомодный" термин, а серьезная проблема, которая может иметь трагические последствия.
Например, по данным исследования в США за 1998 год, 75% женщин, ставших жертвами сталкинга, подверглись физическому насилию. Это свидетельствует о глобальной опасности, которую нельзя игнорировать. Законодательное регулирование сталкинга станет важным шагом к защите прав граждан в Украине и снижению случаев преследования и насилия.
Отметим, преступное преследование (сталкинг) – форма психологического домашнего насилия, выражающаяся в неоднократном проявлении нежелательного навязчивого внимания к одному человеку со стороны другого человека или группе людей, а также заключается в длительном слежении за пострадавшим лицом и нахождении у места его проживания без предусмотренного законом разрешения.
Напомним, если вы пострадали от домашнего насилия или стали свидетелем его совершения, не оставайтесь в стороне. В таких случаях нужно сообщать соответствующие органы:
- Национальная полиция Украины – 102
- Бесплатная национальная горячая линия противодействия домашнему насилию – 0 800 500 335 (со стационарных телефонов), 116-123 (с мобильных телефонов)
- Национальная детская горячая линия – 0 800 500 225 (со стационарных телефонов), 116-111 (с мобильных телефонов)
- Чатбот МВД в Telegram
Также РБК-Украина рассказывало, что домашнее насилие включает в себя не только физические действия, такие как побои или изнасилование. Обиды, унижение, запрет на работу или контроль семейного бюджета также являются формами насилия. Это явление может быть физическим, психологическим, экономическим и сексуальным.
Жертвами насилия могут быть не только женщины, но и мужчины, дети и пожилые люди. Однако многие случаи остаются скрытыми из-за страха или стыда.
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