В Раде предлагают ввести наказание для сталкеров: о чем идет речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона №12088 , опубликованный на сайте Верховной Рады Украины.

Народные депутаты инициируют принятие проекта Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" по установлению ответственности за преступное преследование (сталкинг). Соответствующий документ зарегистрирован под №12088 2 октября 2024 года.

Какие изменения предполагает законопроект

Изменения, предложенные новым законопроектом, направлены на усиление правовой защиты лиц, страдающих от домашнего насилия.

В пояснительной записке говорится, что основной новацией является добавление в Уголовный процессуальный кодекс положения о вступлении в силу судебного решения первой инстанции о применении ограничительного мероприятия к лицам, совершившим домашнее насилие. Это позволит ускорить реализацию мер, направленных на защиту жертв и повысит эффективность судебного реагирования на такие правонарушения.

В Законе Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" также планируется важное дополнение. В частности, статью 1 предлагают дополнить пунктами 6 и 7, где будут определены новые сроки – преступное преследование (сталкинг) и киберпреследование.

Проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" по установлению ответственности за преступное преследование (сталкинг)" уже разработан и направлен на усовершенствование правовых основ в сфере противодействия домашнему насилию.

Более 200 тысяч украинцев ежегодно становятся жертвами насилия

В Украине каждый год жертвами насилия становятся около 200 тысяч человек, и 90% из них – женщины. Эти данные подтверждают статистические отчеты Министерства социальной политики Украины, согласно которым случаи домашнего насилия стабильно растут из года в год.

В частности, в период с 2017-го по 2023 год количество обращений по поводу домашнего насилия возросло почти втрое. Если в 2017 году было зарегистрировано 96 606 обращений, то уже в 2018 году – 106 549 таких обращений, в 2019 году – 130 514, в 2020 году – 211 362, в 2021 году – 284 221, в 2022 году – 251 829, в 2023 году - 251 954.

Кроме этого, Национальная полиция Украины отчитывается о росте количества составленных протоколов по административным правонарушениям, связанным с домашним насилием. За 2023 год органы полиции составили 163 542 админпротокола по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что значительно больше по сравнению с 2017 годом (91 974 протокола).

Почему важно усилить наказание на сталкинг

Авторы законопроекта отмечают необходимость законодательного регулирования этого вопроса, поскольку сталкинг – это не только "новомодный" термин, а серьезная проблема, которая может иметь трагические последствия.

Например, по данным исследования в США за 1998 год, 75% женщин, ставших жертвами сталкинга, подверглись физическому насилию. Это свидетельствует о глобальной опасности, которую нельзя игнорировать. Законодательное регулирование сталкинга станет важным шагом к защите прав граждан в Украине и снижению случаев преследования и насилия.

Отметим, преступное преследование (сталкинг) – форма психологического домашнего насилия, выражающаяся в неоднократном проявлении нежелательного навязчивого внимания к одному человеку со стороны другого человека или группе людей, а также заключается в длительном слежении за пострадавшим лицом и нахождении у места его проживания без предусмотренного законом разрешения.