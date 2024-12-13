Как действовать, если вы стали жертвой домашнего насилия: разъяснение адвоката

Домашнее насилие остается одной из самых острых социальных проблем. Украинское законодательство охватывает широкий спектр деяний, которые подпадают под это понятие, включая физическое, сексуальное, психологическое и экономическое насилие.

Что такое домашнее насилие и как ему противодействовать, РБК-Украина разбиралось с руководителем Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Вадимом Заворитным.

Что такое домашнее насилие

Согласно положениям Стамбульской конвенции, домашним насилием являются все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в лоне семьи или в пределах места жительства, или между бывшими или нынешними супругами, или партнерами, независимо от того, проживает, проживал ли правонарушитель в том же месте, что и жертва.

Заворитный отмечает, что законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за домашнее насилие. В частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях (ст. 173-2) устанавливает штрафы, общественные работы или административный арест за такие действия. В случае повторного нарушения в течение года наказание становится строже - штраф от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Уголовный кодекс Украины (ст. 126-1) предусматривает уголовную ответственность за систематическое совершение домашнего насилия. Наказание может варьироваться от общественных работ до лишения свободы на срок до двух лет. Важно, что такие дела не могут быть закрыты даже при условии отказа потерпевшего лица от обвинения.

Кроме наказаний, суд может обязать обидчика пройти специальную программу для коррекции поведения и наложить ограничительные меры, например, запрет приближения к пострадавшему лицу или совместного проживания.

Новые нормы для борьбы с домашним насилием

19 декабря 2024 года вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями". Этот закон вводит ряд важных изменений, направленных на усиление защиты пострадавших от домашнего насилия, в частности детей.

Среди важнейших изменений в указанном Законе, направленных на обеспечение более действенной защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат обращает внимание на несколько ключевых пунктов:

Защита интересов детей. В обновленной редакции дополнена статья 269 КУоАП. Если административное правонарушение, предусмотренное статьей 173-2 или 173-6 настоящего Кодекса, было совершено в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего лица, такое лицо также признается потерпевшим, независимо от того, был ли ему причинен вред таким правонарушением. Таким образом на ребенка распространяются права потерпевшего, кроме права на возмещение имущественного вреда.

В обновленной редакции дополнена статья 269 КУоАП. Если административное правонарушение, предусмотренное статьей 173-2 или 173-6 настоящего Кодекса, было совершено в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего лица, такое лицо также признается потерпевшим, независимо от того, был ли ему причинен вред таким правонарушением. Таким образом на ребенка распространяются права потерпевшего, кроме права на возмещение имущественного вреда. Отмена возможности освобождения по "малозначительности". Положение ст. 22 КУоАП о возможности освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения не будет распространяться на ст. 173-2 совершение домашнего насилия.

Положение ст. 22 КУоАП о возможности освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения не будет распространяться на ст. 173-2 совершение домашнего насилия. Увеличение срока для наложения взысканий. Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 173-2 и 173-6 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение шести месяцев со дня совершения соответствующего правонарушения (ст. 38 КУоАП). Это касается, соответственно, обновленных редакций статьи о совершении домашнего насилия и статьи о совершении насилия по признаку пола;

Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 173-2 и 173-6 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение шести месяцев со дня совершения соответствующего правонарушения (ст. 38 КУоАП). Это касается, соответственно, обновленных редакций статьи о совершении домашнего насилия и статьи о совершении насилия по признаку пола; Усиление мер по задержанию обидчиков. Дополнена статья 263 КУоАП Лиц совершивших домашнее насилие, насилие по признаку пола или не выполнили срочное запрещающее предписание, может быть задержан на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения - до двенадцати часов.

Куда обращаться за помощью

Домашнее насилие - проблема, которая может коснуться любого, независимо от возраста или пола. Вадим Заворитный напоминает, что статья 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" определяет механизмы защиты пострадавших и субъектов, отвечающих за противодействие этому явлению.

Система защиты от домашнего насилия включает ряд органов и служб, которые взаимодействуют между собой:

Специально уполномоченные органы в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию: Министерство социальной политики; местные государственные администрации, сельские, поселковые, городские, районные в городах (в случае их создания) советы.

Другие органы и учреждения, на которые возлагаются функции по осуществлению мероприятий в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию: службы по делам детей; уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины; органы управления образованием, учебные заведения, учреждения и организации системы образования; органы, учреждения здравоохранения; центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи; суды; прокуратура; уполномоченные органы по вопросам пробации.

Общие службы поддержки пострадавших лиц: центры социальных служб для семьи, детей и молодежи; приюты для детей; центры социально-психологической реабилитации детей; социально-реабилитационные центры (детские городки); центры социально-психологической помощи; территориальные центры социального обслуживания (предоставления социальных услуг); другие заведения, учреждения и организации, которые предоставляют социальные услуги пострадавшим лицам.

Специализированные службы поддержки пострадавших лиц: приюты для пострадавших лиц, центры медико-социальной реабилитации пострадавших лиц, колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей, мобильные бригады социально-психологической помощи заведения и учреждения, предназначенные исключительно для пострадавших.

Как получить помощь и зафиксировать факт насилия

Чтобы обеспечить себя защитой и доказать факт насилия, важно оперативно обращаться в соответствующие службы: