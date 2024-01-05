Саперы обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал" в Киеве (фото)

В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Саперы ее обезвредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

По информации спасателей, пиротехники мобильного центра быстрого реагирования ГСЧС работали в Шевченковском районе Киева. Они обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал".

Фото: боевая часть ракеты "Кинжал" в Киеве (t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС уточняют, что иметь дело с разными видами боеприпасов, ракет и взрывных устройств - это будничное дело, которое выполняют для безопасности мирных жителей.

Обстрел 2 января

Напомним, 2 января ночью и утром российские оккупанты пытались атаковать Украину при помощи дронов и ракет.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 российских беспилотников “Шахед” и 72 ракеты.

Большинство ракет было запущено в сторону Киева - там сбили около 60 единиц. В частности, защитникам удалось уничтожить 10 гиперзвуковых ракет “Кинжал” из 10.

В Шевченковском районе обломки упали на открытую территорию.

Более детально о последствиях атаки можете узнать в материале РБК-Украина.