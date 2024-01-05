ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Саперы обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал" в Киеве (фото)

Киев, Пятница 05 января 2024 21:31
UA EN RU
Саперы обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал" в Киеве (фото) Фото: саперы обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал" в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Саперы ее обезвредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации спасателей, пиротехники мобильного центра быстрого реагирования ГСЧС работали в Шевченковском районе Киева. Они обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал".

Фото: боевая часть ракеты "Кинжал" в Киеве (t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС уточняют, что иметь дело с разными видами боеприпасов, ракет и взрывных устройств - это будничное дело, которое выполняют для безопасности мирных жителей.

Обстрел 2 января

Напомним, 2 января ночью и утром российские оккупанты пытались атаковать Украину при помощи дронов и ракет.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 российских беспилотников “Шахед” и 72 ракеты.

Большинство ракет было запущено в сторону Киева - там сбили около 60 единиц. В частности, защитникам удалось уничтожить 10 гиперзвуковых ракет “Кинжал” из 10.

В Шевченковском районе обломки упали на открытую территорию.

Более детально о последствиях атаки можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС ракети Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Буданов отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму
Буданов отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта