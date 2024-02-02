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Полиция в Харьковской области уничтожила остатки российской ракеты Х-32 (видео)

Харьковская область, Пятница 02 февраля 2024 18:33
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Полиция в Харьковской области уничтожила остатки российской ракеты Х-32 (видео) Архивное фото: Полиция в Харьковской области уничтожила остатки российской ракеты Х-32 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Харьковской области обнаружили боевые части российский средств поражения. Речь идет, в частности, и о ракете Х-32.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что на территории области были обнаружены боевые части российской ракеты Х-32 и беспилотника "Герань-2".

В МВД написали, что взрывотехники полиции обезвредили их.

Х-32

Российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4000-5400 км/ч, разработанная МКБ "Радуга".

"Герань-2"

Дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км, по другим данным 1000 км. Называется Shahed 136, однако в РФ используется название "Герань-2".

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Российская армия сегодня, 2 февраля, нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате пострадала женщина.

Также российские оккупанты в ночь на 2 февраля атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар.

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