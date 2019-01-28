Поліція зафіксувала 266 порушень за час передвиборчої кампанії

Також правоохоронці за цей період відкрили вісім кримінальних справ

Национальная полиция Украины по состоянию на сегодня зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом заявил глава ведомства Сергей Князев, передает РБК-Украина.

Также правоохранители открыли восемь уголовных дел. В частности, по его словам, за 26 дней кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом.

При этом больше всего правонарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

Отметим, что Князев призвал обеспечить качественное документирование всех обстоятельств преступлений для завершения досудебного расследования, направления материалов в суд и привлечения к ответственности.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 24 января подписала меморандум о сотрудничестве на выборах президента с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой, который предусматривает появление 25 избирательных омбудсменов в каждой области.

РБК-Украина писало, что председатель ЦИК Слипачук допускает вероятность прямых атак на ЦИК и на сотрудников комиссии.