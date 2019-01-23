ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліція зафіксувала більше 200 порушень за час передвиборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    23.01.2019 - 19:31
Поліція зафіксувала більше 200 порушень за час передвиборчої кампанії
Фото: Олександр Фацевич (УНІАН)

Більшість порушень були зафіксовані в Києві

Національна поліція зафіксувала 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом з початку передвиборчої кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції

Як повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, більшість із заяв них зареєстровані у Києві – 25 повідомлень, Дніпропетровській області – 21, Закарпатській – 20 та у Полтавській області – 17 повідомлень. 

Зазначається також, що під час засідання робочої групи з питань забезпечення правопорядку та безпеки під час проведення виборів президента України 2019 було обговорено хід розслідування трьох відкритих кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом. Так, одне провадження пов’язане з порушенням виборчого законодавства (ст. 160 КК України) та ще два - з проведенням передвиборної кампанії (ст. 296 КК України).

Раніше повідомлялося, що з початку передвиборчої кампанії в Україні поліція зареєструвала 124 повідомлення про події, пов'язані з виборами. 

РБК-Україна писало, що Національна поліція України та Генеральна прокуратура України направили до суду 75 обвинувальних актів за фактом правопорушень під час місцевих виборів 2015 року та перших виборів в ОТГ.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук: Я б не хотіла, щоб нова система працювала за старими принципами Втручання РФ у вибори-2019 може стати безпрецедентним, - Горбулін
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборы в Украинеполиция
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся