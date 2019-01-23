Поліція зафіксувала більше 200 порушень за час передвиборчої кампанії

Фото: Олександр Фацевич (УНІАН)

Більшість порушень були зафіксовані в Києві

Національна поліція зафіксувала 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом з початку передвиборчої кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, більшість із заяв них зареєстровані у Києві – 25 повідомлень, Дніпропетровській області – 21, Закарпатській – 20 та у Полтавській області – 17 повідомлень.

Зазначається також, що під час засідання робочої групи з питань забезпечення правопорядку та безпеки під час проведення виборів президента України 2019 було обговорено хід розслідування трьох відкритих кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом. Так, одне провадження пов’язане з порушенням виборчого законодавства (ст. 160 КК України) та ще два - з проведенням передвиборної кампанії (ст. 296 КК України).

Раніше повідомлялося, що з початку передвиборчої кампанії в Україні поліція зареєструвала 124 повідомлення про події, пов'язані з виборами.

РБК-Україна писало, що Національна поліція України та Генеральна прокуратура України направили до суду 75 обвинувальних актів за фактом правопорушень під час місцевих виборів 2015 року та перших виборів в ОТГ.