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У МВС розповіли про зафіксовані порушення за час передвиборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    21.01.2019 - 18:29
У МВС розповіли про зафіксовані порушення за час передвиборчої кампанії
Фото: Артем Шевченко (УНІАН)

Поліція зареєструвала 124 повідомлення про події, пов'язані з виборами

З початку передвиборчої кампанії в Україні поліція зареєструвала 124 повідомлення про події, пов'язані з виборами. Про це повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За словами Шевченка, це загальна кількість повідомлень, що надійшли правоохоронцям. При цьому, представник МВС зазначив, що не всі вони відразу стають підставою для порушення кримінальних проваджень.

"За двома фактами із цих 124 відомості внесено до ЄРДР ("Хуліганство", КК України), по одному - вже внесено відомості за статтею 160 ("Підкуп виборців, учасника референдуму"), складено 46 адмінпротоколів, проводиться перевірка 89 повідомлень, а 19 звернень розглянуті у відповідності з законом україни "Про звернення громадян", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що більшість із зареєстрованих кандидатів в президенти України та їх штаби ведуть агітацію незаконно.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 21 січня ЦВК вже зареєструвала 12 кандидатів у президенти.

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