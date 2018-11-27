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Прокуратура встановила особу зловмисника, причетного до підпалу Андріївської церкви

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 20:18
Прокуратура встановила особу зловмисника, причетного до підпалу Андріївської церкви
Фото: Андріївська церква (РБК-Україна/Андрій Коваль)

Один із нападників на Андріївську церкву виявився 32-річним мешканцем Києва

Прокуратура та поліція Києва у ході слідчих дій встановили особу одного зі зловмисників, які намагалися підпалити Андріївську церкву на Подолі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Зазначається, що близько 7:00 ранку 15 листопада невідомі кинули три пляшки із так званими "коктейлями Молотова" у двері будинку-фундаменту Андріївської церкви. До зовнішньої сторони кожної пляшки були прикріплені мисливські сірники.

Охорона церкви помітила дії зловмисників, тому пожежі вдалось уникнути. Охоронець також намагався затримати паліїв, проте вони застосували проти чоловіка газовий балончик і втекли.

"На даний час особу одного з правопорушників встановлено. Ним виявився 32-річний мешканець столиці. 27.11.2018 за погодження з місцевою прокуратурою слідчим поліції йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 15 (замах на злрочин), ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна) КК України", - повідомили у прокуратурі.

Слідчі дії щодо інциденту тривають. Правоохоорнці встановлюють мотиви злочину та інших учасників.

"За вчинене зловмисникам загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі", - додали у прес-службі прокуратури.

Прокуратура встановила особу зловмисника, причетного до підпалу Андріївської церкви

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні висловило стурбованість нападом невідомих на Андріївську церкву. Додамо, поліція відкрила кримінальну справу за фактом дій невідомих, які кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви.

Посольство США прокоментувало напад на Андріївську церкву Поліція відкрила справу за фактом нападу на Андріївську церкву
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