Поліція затримала браконьєрів, вилучено риби майже на 1,7 млн гривень

Правоохоронці в Чернівецькій області затримали браконьєрів з великою кількістю риби. У них вилучено незаконний вилов на суму майже 1,7 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба поліції в Facebook.

Відзначається, що браконьєрів виявили в ході патрулювання Дністровського водосховища в Кельменецькому районі співробітники поліції і інспектори рибоохоронної патруля. Два місцевих жителя в період нересту незаконно ловили рибу з металевої човна, використовуючи заборонені снасті. У сіті до браконьєрів також потрапив зникаючий вид - верезуба, який внесений до Червоної книги України. На Буковині правоохоронці викрили браконьєрів, у яких вилучили незаконний улов на майже 1,7 мільйона гривень На Буковині правоохоронці викрили браконьєрів, у яких вилучили незаконний улов на майже 1,7 мільйона гривень Під час патрулювання та обстеження Дністровського водосховища у Кельменецькому районі поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля викрили двох громадян, які у період нерестової заборони незаконно виловлювали рибу, серед яких зникаючий вид - веризуб, який занесений до Червоної книги України. Свою протиправну діяльність чоловіки здійснювали у межах села Непоротово, використовуючи металевий човен та заборонені знаряддя лову. Posted by МВС України on Tuesday, April 6, 2021