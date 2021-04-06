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Поліція затримала браконьєрів, вилучено риби майже на 1,7 млн гривень

Новость на русском → Чернівці , Вівторок 06 квітня 2021 16:42
Поліція затримала браконьєрів, вилучено риби майже на 1,7 млн гривень Фото: вилов риби (facebook.com deiukr)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці в Чернівецькій області затримали браконьєрів з великою кількістю риби. У них вилучено незаконний вилов на суму майже 1,7 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба поліції в Facebook.

Відзначається, що браконьєрів виявили в ході патрулювання Дністровського водосховища в Кельменецькому районі співробітники поліції і інспектори рибоохоронної патруля. Два місцевих жителя в період нересту незаконно ловили рибу з металевої човна, використовуючи заборонені снасті.

У сіті до браконьєрів також потрапив зникаючий вид - верезуба, який внесений до Червоної книги України.

На Буковині правоохоронці викрили браконьєрів, у яких вилучили незаконний улов на майже 1,7 мільйона гривень

На Буковині правоохоронці викрили браконьєрів, у яких вилучили незаконний улов на майже 1,7 мільйона гривень Під час патрулювання та обстеження Дністровського водосховища у Кельменецькому районі поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля викрили двох громадян, які у період нерестової заборони незаконно виловлювали рибу, серед яких зникаючий вид - веризуб, який занесений до Червоної книги України. Свою протиправну діяльність чоловіки здійснювали у межах села Непоротово, використовуючи металевий човен та заборонені знаряддя лову.

Posted by МВС України on Tuesday, April 6, 2021

Нагадаємо, в кінці 2020 року Державна екологічна інспекція оголосила про плани посилити боротьбу проти рибного браконьєрства. Відомство отримає додаткові механізми, щоб притягати до відповідальності.

Відзначимо, Україна використовує досвід Європи в боротьбі зі злочинами проти дикої природи.

Як писало РБК-Україна, Держекоінспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар'єрів за допомогою аерокосмічної зйомки.

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