В Україні фіксуватимуть екологічні порушення з космосу

Державна екологічна інспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар’єрів за допомогою аерокосмічної зйомки. Очікується, що вона також зможе фіксувати транспорт порушників.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Державна екологічна інспекція буде відслідковувати екологічні правопорушення за допомогою аерокосмічної зйомки", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у рамках співпраці з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління інспекція буде отримувати дані дистанційного зондування землі, які навчальному закладу надає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.
За допомогою аерокосмічних знімків зможуть:
"Це все дозволить Держекоінспекції точніше фіксувати злочини проти довкілля та швидше знаходити винуватців. А ретроспективний аналіз допоможе зрозуміти, на яких територіях потрібно проводити посилений контроль", - вказано у повідомленні.
Проект моніторингу запускають у пілотному режимі.
"Для реалізації цього пілотного проекту буде створено спільний центр з Державною екологічною академією та Держекоінспекцією. Згодом, сподіваюся, запустимо такий аерокосмічний моніторинг на постійній основі", - зазначив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.
Нагадаємо, у Сумській області Служба безпеки України викрила чиновника одного з агролісгоспів у зловживанні службовим становищем та підробленні документів на вирубку лісу. Такі дії завдали шкоди державі на 926 тисяч гривень.
Як писало РБК-Україна, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень.