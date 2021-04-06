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Полиция задержала браконьеров, изъято рыбы почти на 1,7 млн гривен

Новина українською → Черновцы, Вторник 06 апреля 2021 16:42
Полиция задержала браконьеров, изъято рыбы почти на 1,7 млн гривен Фото: вылов рыбы (facebook.com deiukr)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители в Черновицкой области задержали браконьеров с большим количеством рыбы. У них изъят незаконный улов на сумму почти 1,7 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Отмечается, что браконьеров обнаружили в ходе патрулирования Днестровского водохранилища в Кельменецком районе сотрудники полиции и инспекторы рыбоохранного патруля. Два местных жителя в период нереста незаконно ловили рыбу с металлической лодки, используя запрещенные снасти.

В сети к браконьерам также попал исчезающий вид - верезуб, который внесен в Красную книгу Украины.

На Буковині правоохоронці викрили браконьєрів, у яких вилучили незаконний улов на майже 1,7 мільйона гривень

На Буковині правоохоронці викрили браконьєрів, у яких вилучили незаконний улов на майже 1,7 мільйона гривень Під час патрулювання та обстеження Дністровського водосховища у Кельменецькому районі поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля викрили двох громадян, які у період нерестової заборони незаконно виловлювали рибу, серед яких зникаючий вид - веризуб, який занесений до Червоної книги України. Свою протиправну діяльність чоловіки здійснювали у межах села Непоротово, використовуючи металевий човен та заборонені знаряддя лову.

Posted by МВС України on Tuesday, April 6, 2021

Напомним, в конце 2020 года Государственная экологическая инспекция объявила о планах усилить борьбу против рыбного браконьерства. Ведомство получит дополнительные механизмы, чтобы привлекать к ответственности.

Отметим, Украина использует опыт Европы в борьбе с преступлениями против дикой природы.

Как писало РБК-Украина, Госэкоинспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки.

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