Полиция задержала браконьеров, изъято рыбы почти на 1,7 млн гривен

Правоохранители в Черновицкой области задержали браконьеров с большим количеством рыбы. У них изъят незаконный улов на сумму почти 1,7 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Отмечается, что браконьеров обнаружили в ходе патрулирования Днестровского водохранилища в Кельменецком районе сотрудники полиции и инспекторы рыбоохранного патруля. Два местных жителя в период нереста незаконно ловили рыбу с металлической лодки, используя запрещенные снасти. В сети к браконьерам также попал исчезающий вид - верезуб, который внесен в Красную книгу Украины. На Буковині правоохоронці викрили браконьєрів, у яких вилучили незаконний улов на майже 1,7 мільйона гривень На Буковині правоохоронці викрили браконьєрів, у яких вилучили незаконний улов на майже 1,7 мільйона гривень Під час патрулювання та обстеження Дністровського водосховища у Кельменецькому районі поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля викрили двох громадян, які у період нерестової заборони незаконно виловлювали рибу, серед яких зникаючий вид - веризуб, який занесений до Червоної книги України. Свою протиправну діяльність чоловіки здійснювали у межах села Непоротово, використовуючи металевий човен та заборонені знаряддя лову. Posted by МВС України on Tuesday, April 6, 2021